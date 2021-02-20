Двухэтажный деревянный дом полыхал сегодня на улице Пешкова в Нижнем Новгороде

Сегодня в Нижнем Новгороде горел двухэтажный деревянный дом, расположенный в Канавинском районе города на улице А. Пешкова. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 18:14, по данным ГУ МЧС России по Нижегородскому региону.

Ведомство предоставило всю имеющуюся информацию на данный момент: на момент происшествия людей в здании не было – дом расселённый. Состояние пожара прямо сейчас: открытый огонь удалось локализовать на площади в 128 квадратных метров.

В нижегородских группах в соцсетях уже появились многочисленные видео устрашающего пожара. Судя по кадрам, постройка полыхает от основания до самой крыши. Огонь вздымается ещё на несколько метров вверх – зрелище жуткое. Находящимся рядом, вероятно, было ещё страшнее. Несмотря на съёмку издалека, треск от горящего дерева оглушительный и напоминает салют.

Какие-либо другие данные МЧС пока не сообщает. Причина возгорания устанавливается.

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