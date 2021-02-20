367 единиц дорожной техники задействовали в уборке снега в Нижнем Новгороде 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в Нижнем Новгороде задействовали 367 единиц дорожной техники и 797 дорожных рабочих в уборке снега. Этими данными поделилась пресс-служба городской мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

План уборки улиц и вывоза снега на текущую смену предоставили по всем районам Нижнего Новгорода.

Автозаводский район: проспекты Октября и Молодёжный, улицы Ореховская, Гайдара, Мончегорская. Снег вывозят со въездов в кварталы улиц Раевского, Плотникова, Строкина, Смирнова и Автомеханической.

Канавинский район: микрорайн Седьмое небо, переулок Камчатский, улицы Совнаркомовская, Зимина и Карла Маркса.

Ленинский район: проспект Ленина и его дублёра (по нечётной стороне), улицы Комарова и Июльских дней.

Московский район: улицы Коминтерна, Черняховского и С.Перовской.

Нижегородский район: площадь Минина, набережная Федоровского, улицы Усилова и Фруктовая и проезды по улице Родионова.

Приокский район: улицы Пятигорская, Вологдина, Петровского, Лебедева, Корейская и проспект Гагарина.

Сормовский район: внутриквартальные проезды на улицах Островского, Шимборского, Красноармейская, Планетная, Ногина, Старая Канава и Д.Павлова.

Советский район: улицы Бекетова, Саврасова, Гужевой, Панина, Гаражная, Республиканская, Заярская, проспект Гагарина и дублёр улицы Ванеева.

Департамент отметил, что дорожные и коммунальные службы продолжают вывозить снег круглосуточно.

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