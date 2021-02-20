Девять расселённых домов реконструируют в Нижнем Новгороде

Вчера на заседании экспертного сообщества решался вопрос: какие дома среди тех, что не являются объектами культурного наследия и признаны аварийными, можно снести, а какие следует сохранить как исторический облик города? Итогами заседания поделилась пресс-служба нижегородского правительства.

Судьба 25 расселённых домов была решена. Они располагаются в четырёх районах города: в Ленинском, Сормовском, Нижегородском и Канавинском.

— Сейчас Нижний Новгород — единственный в исторической России город, где при реализации федеральной программы ликвидации аварийного фонда начали учитывать историко-культурную ценность расселённых домов. Это произошло благодаря тому, что под руководством губернатора создана комиссия из экспертов, архитекторов, градозащитников, представителей правительства и администраций районов города. С исторической застройкой по улице Грузинской есть сложности: уже существуют решения суда по поводу её сноса. Несмотря на это, комиссия выработала консолидированное мнение не согласиться с её будущим уничтожением, а найти пути спасения. Такой открытый совместный формат работы очень продуктивен и направлен на сохранение историчности нашего Нижнего Новгорода, — рассказала эксперт министерства культуры РФ, кандидат исторических наук и градозащитник Анна Давыдова.

Список расселённых домов, которые решено реконструировать:

- улица Большая Печёрская, 54;

- улица Грузинская, 2, литера А;

- улица Грузинская, 7, литера А;

- улица Грузинская, 9, литера А;

- улица Грузинская, 9 В, литера В;

- улица Ильинская 95, литера А;

- улица Ильинская 97, литера А;

- улица Новая 22Б, литера В;

- улица Космонавта Комарова, 5, литера А.

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