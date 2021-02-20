Смертельное ДТП под Нижним Новгородом: ВАЗ протаранил Шевроле

Страшная авария произошла этим утром в Навашинском районе Нижегородской области – там водитель автомобиля ВАЗ протаранил «Шевроле». О подробностях происшествия рассказали в полиции.

- Авария произошла в 7:07 20 февраля на 154 километре трассы Владимир – Муром – Арзамас, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В результате аварии погиб пассажир автомобиля ВАЗ. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас обстоятельства этого происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы писали о жуткой аварии на проспекте Гагарина - там погибли сразу два человека в результате смертельного ДТП. Сейчас по данному факту проводит проверку прокуратура. Подключился к расследованию и СУ СКР по Нижегородской области.