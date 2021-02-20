ЛУКОЙЛ поздравил общественные организации Кстовского района с Днем защитника Отечества.

19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Cобрания Нижегородской области Антон Гребень вручил подарочные наборы общественным организациям Кстовского района.

Подарки к празднику от Компании «ЛУКОЙЛ» получили КРО Союз ветеранов Афганистана, Общество инвалидов, УСЗН Кстовского района, Кстовская ЦРБ, Соседский центр и Союз пенсионеров Кстовского района.

Также Антон Гребень посетил главный кстовский мемориал - Вечный огонь- и возложил к нему цветы, выразив благодарность поколению Победителей за мирное небо и сохранение России.

- 23 февраля является хорошей возможностью вспомнить наших соотечетственников, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, а потом внёсших весомый вклад в социально-экономическое развитие и становление страны. Нам всем нужно бережно хранить эту традицию почитания и уважения славного подвига наших дедов и прадедов и прививать подобное отношение подрастающему поколению, - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Cобрания Нижегородской области Антон Гребень.