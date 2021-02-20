Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на проспекте Гагарина. Фото: Регион52

Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде утром 20 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования с целью привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», - говорится в сообщении.

Напомним, страшная авария произошла в районе улицы Сурикова в 6:15 утра. По данным регионального ГУ МВД России, там лоб в лоб столкнулись две иномарки.

«Водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай Акцент», - сообщили в ведомстве.

В результате погибли два человека – пассажиры машин. Сами легковушки получили серьезные повреждения.

Ранее «Комсомолка» публиковала фото и видео с места ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 20 февраля 2021 года.