Канатная дорога в Нижнем Новгороде приостановила работу из-за морозов

Нижегородская канатная дорога временно приостановила работу из-за установившихся в регионе морозов. Сколько продлятся эти ограничения, пока неизвестно.

- В настоящее время работа канатной дороги в Нижнем Новгороде временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщили в самой компании.

Напомним, в Нижегородской области установилась аномально холодная погода. По ночам столбики термометров будут опускаться до – 37 градусов. В связи с этим в регионе уже было выпущено экстренное предупреждение.

- С 20 по 24 февраля по утрам и ночам ожидаются морозы до -30,-34 градусов. А в период с 21-23 февраля в низинах температура воздуха будет доходить до всех -35,-37 градусов, - рассказали синоптики. – В связи с этим серьёзно повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с коммунальными авариями и техногенными пожарами. Нижегородцам в это время стоит воздержаться от прогулок по улице - велик риск обморожений.

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