Директора МУП Балахны задержали за превышение полномочий и ущерб бюджету на 15 млн рублей. ФОТО: СУ СК России по Нижегородской области

Директора "Муницального предприятия "Центр обеспечения градостроительной деятельности" города Балахны задержали за ущерб бюджету в 15 миллионов рублей и превышение полномочий. Следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное в отношении бывшего руководителя. Информацией об этом поделилась пресс-служба Следственного управления региона.

По версии следователей, ещё в 2013 году, очевидно превышая свои должностные полномочия и не имея законных, подозреваемый заключил договор мены комплекса зданий ГОУ "Правдинский техникум целлюлозно-бумажной промышленности" на земельный участок и здание, которые располагаются на улице Дзержинского в той же Балахне. Более того, стоимость комплекса зданий техникума превышала стоимость обычных объектов в разы – полномочий на заключение этой сделки у подозреваемого не имелось.

Таким образом, противоправные действия задержанного существенно нарушили интересы государства, существенно охраняемые законом, – он причинил имущественный вред Балахнинскому муниципальному району не менее чем в 15 миллионов рублей.

При тесном сотрудничестве с региональным УФСБ факт совершения преступления подтверждён. Подозреваемого задержали.

Расследование продолжается и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!