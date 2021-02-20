«День открытых дверей: Время Мининского!» пройдет 21 февраля.
«Время Мининского » - это встреча с представителями факультетов Мининского университета и яркими, интересными, успешными людьми из разных сфер деятельности, которые могут вдохновить выпускников школ на выбор своей будущей профессии. Трансляция начнется в 10:00 в группе ВКонтакте
Основная программа:
10:00 - Открытие мероприятия. Приветствие от и.о ректора Мининского университета Виктора Владимировича Сдобнякова.
10:10 - 10:55
- встреча с деканом факультета гуманитарных наук Анастасией Валентиновной Бабаевой
- Гость студии: Наумов Андрей Владимирович – куратор проекта «Школа 800», кандидат исторических наук
- Мастер-класс будет по иероглифике
11:00 - 11:45
- встреча с деканом факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Альбиной Васильевной Васькиной
- гости студии: Гурьянчева Екатерина Николаевна - (выпускница) - практикующий дизайнер и Афраймович Евгений Валентинович - директор Медиа-студии "Музыка НН" (работодатель)
- Выступление студента Мининского университета, Лауреата Международных конкурсов, солиста Нижегородского губернского оркестра Маресеева Дмитрия с песней "NewYork,"NewYork"
11:50 - 12:35
- встреча с деканом факультета естественных, математических и компьютерных наук Эльвирой КамильевнойСамерхановой
- гость студии: Федюшкин Игорь Леонидович - член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор, директор института металлорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН
- физический эксперимент
- химический эксперимент
12:40 - 13:25
- встреча с деканом факультета психологии и педагогики Натальей Николаевной Демидовой
- гость студии: Ерасова Галина Геннадьевна, председатель Ассоциации педагогов дошкольного образования, заведующий МБДОУ «Детский сад 120»
- онлайн-интерактив от студентов – брейн-тренинг
13:30 - 14:15
- встреча с деканом факультета управления и социально-технических сервисов Светланой Николаевной Казначеевой
- гость студии: Листикова Арина Владимировна - руководитель HR-проектов (Консалтинговая Компания "Эдванс")
- игра с представлением направлений факультета
14:20 - 15:05
- встреча с деканом факультета физической культуры и спорта Денисом Ивановичем Ворониным
- гость студии: Оленев Дмитрий Владимирович, выпускник факультета, руководитель центра подготовки инструкторов WorldClass, генеральный директор фитнес-клуба "Физра".
- парная силовая акробатика
15:10 - 15:55
- встреча с представителями приемной комиссии