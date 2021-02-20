«День открытых дверей: Время Мининского!» пройдет 21 февраля.

«Время Мининского » - это встреча с представителями факультетов Мининского университета и яркими, интересными, успешными людьми из разных сфер деятельности, которые могут вдохновить выпускников школ на выбор своей будущей профессии. Трансляция начнется в 10:00 в группе ВКонтакте

Основная программа:

10:00 - Открытие мероприятия. Приветствие от и.о ректора Мининского университета Виктора Владимировича Сдобнякова.

10:10 - 10:55

- встреча с деканом факультета гуманитарных наук Анастасией Валентиновной Бабаевой

- Гость студии: Наумов Андрей Владимирович – куратор проекта «Школа 800», кандидат исторических наук

- Мастер-класс будет по иероглифике

11:00 - 11:45

- встреча с деканом факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Альбиной Васильевной Васькиной

- гости студии: Гурьянчева Екатерина Николаевна - (выпускница) - практикующий дизайнер и Афраймович Евгений Валентинович - директор Медиа-студии "Музыка НН" (работодатель)

- Выступление студента Мининского университета, Лауреата Международных конкурсов, солиста Нижегородского губернского оркестра Маресеева Дмитрия с песней "NewYork,"NewYork"

11:50 - 12:35

- встреча с деканом факультета естественных, математических и компьютерных наук Эльвирой КамильевнойСамерхановой

- гость студии: Федюшкин Игорь Леонидович - член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор, директор института металлорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН

- физический эксперимент

- химический эксперимент

12:40 - 13:25

- встреча с деканом факультета психологии и педагогики Натальей Николаевной Демидовой

- гость студии: Ерасова Галина Геннадьевна, председатель Ассоциации педагогов дошкольного образования, заведующий МБДОУ «Детский сад 120»

- онлайн-интерактив от студентов – брейн-тренинг

13:30 - 14:15

- встреча с деканом факультета управления и социально-технических сервисов Светланой Николаевной Казначеевой

- гость студии: Листикова Арина Владимировна - руководитель HR-проектов (Консалтинговая Компания "Эдванс")

- игра с представлением направлений факультета

14:20 - 15:05

- встреча с деканом факультета физической культуры и спорта Денисом Ивановичем Ворониным

- гость студии: Оленев Дмитрий Владимирович, выпускник факультета, руководитель центра подготовки инструкторов WorldClass, генеральный директор фитнес-клуба "Физра".

- парная силовая акробатика

15:10 - 15:55

- встреча с представителями приемной комиссии