Нижегородец убил девушку и закопал ее тело на свалке. Фото: Виктор Гусейнов

В Нижнем Новгороде следователи раскрыли преступление, совершенное десять лет назад. Суд доказал вину 37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве девушки, тело которой так и не нашли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Преступление было совершено в 2010 году в Автозаводском районе, на одной из улиц которого осужденный и познакомился со своей жертвой. Решив отметить знакомство, пара купила бутылку водки. Однако дальше что-то пошло не так, между ними вспыхнула ссора, и мужчина набросился на девушку.

«Он нанес ей руками несколько ударов, отобрал сотовый телефон и золотые украшения. В дальнейшем, заведя потерпевшую на территорию промышленной свалки, убил ее, спрятав тело, которое так и не было обнаружено», - рассказали в региональной прокуратуре.

Тогда следователи не вышли на убийцу, но в 2011 году мужчина был осужден за другое преступление – убийство группой лиц по предварительному сговору.

А убийство десятилетней давности удалось раскрыть случайно: телефон погибшей нашли в ходе личного досмотра мужчины, задержанного сотрудниками патрульно-постовой службы. Мужчина оказался братом сожительницы осужденного.

В итоге убийцу девушки осудили и по совокупности преступлений с ранее назначенным наказанием ему дали 19 лет строгого режима.