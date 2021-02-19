Схема движения на улице Студенческая в Нижнем Новгороде изменилась с 19 февраля Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

С сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде изменилась схема движения на улице Студенческая, которая соединяет Окский съезд и проспект Гагарина. Теперь жители улицы Героя Жидкова могут выезжать на улицу Студенческую, а затем сразу на метромост, минуя проспект Гагарина. Информацией об изменениях и новой схемой движения поделилась пресс-служба городской администрации.

На перекрёстке улиц Студенческая и Героя Жидкова добавили два транспортных светофора и два пешеходных. А также установили знаки приоритета.

Ранее жителям микрорайона приходилось выезжать на проспект Гагарина с правым поворотом, потом разворачиваться на перекрёстке проспекта с улицами Артельной и Ветеринарной и уже после, вместе с потоком, поворачивать на улицу Студенческую. Всё это для того чтобы попасть на метромост.

С 19 февраля, благодаря реконструкции светофора, водители могут безопасно поворачивать с улицы Героя Жидкова на Студенческую. Это позволит жителям микрорайона значительно сократить путь и разгрузит проспект Гагарина на участке от Артельной улицы до Студенческой.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и светофоров.

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