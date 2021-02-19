Проблему судоходства на Волге решат без строительства низконапорного гидроузла. Фото: Рамиль Галиев

В Правительстве РФ намерены решить проблему судоходства на Волге без строительства низконапорного гидроузла. В качестве альтернативы принято решение о создании дополнительной камеры шлюза Нижегородской ГЭС. Об этом в ходе еженедельного заседания рабочих групп Правительственной комиссии по региональному развитию в России сообщил заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

«Этот проект не решает всех задач, которые бы решал проект низконапорного гидроузла, но все-таки это будет решение проблемы разделения Волги на две части», - прокомментировал Пошивай.

Строительство дополнительной камеры шлюза № 15А в составе Городецких шлюзов позволит устранить ограничения на участках внутренних водных путей, углубить дно Волжского бассейна от Городца до Нижнего Новгорода. В отличие от реализации проекта низконапорного гидроузла, такое решение не грозит затоплением близлежащих территорий.

В правительстве Нижегородской области по-прежнему уверены, что проблема судоходства на Волге не должна решаться ценой экологии.

«Решение задачи обеспечения нормальных судоходных условий на реке Волге необходимо, но оно не должно оказывать негативного влияния на санитарно-эпидемиологическую и экологическую ситуацию в регионе, увеличивать зоны затопления и подтопления, наносить вред населению и окружающей среде. Считаем, что в этом вопросе крайне важна тщательная оценка последствий всех возможных решений. И мы благодарны Правительству РФ за то, что принимает нашу позицию и учитывает замечания», - прокомментировали в правительстве Нижегородской области.