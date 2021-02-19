Газель с гробами попала в ДТП на Мызинском мосту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Груженная гробами ритуальная ГАЗель попала в ДТП на Мызинском мосту днем 19 февраля. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил читатель Николай Видяев, ставший очевидцем произошедшего.

«Там столкнулись три машины: ритуальная газель, отечественная легковушка и внедорожник - его от удара развернуло. Сейчас к месту аварии подъехала еще одна газель, ребята перекидывают в нее гробы из той, что попала в ДТП», - рассказал наш читатель.

По словам молодого человека, авария произошла по пути в сторону улицы Ларина, поврежденные машины заняли две полосы.

В Управлении ГИБДД по Нижегородской области «Комсомолке» сообщили, что им не поступало сведений об этом ДТП. Вероятнее всего, в аварии никто не пострадал.

«Если пострадавших нет, то они могут решить все самостоятельно, не вызывая инспекторов ГИБДД», - пояснили в пресс-службе ведомства.