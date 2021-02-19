Двухдневный телефонный ЖКХ-марафон пройдет в Нижнем Новгороде

Двухдневный телефонный ЖКХ-марафон пройдет 25-26 февраля в пресс-центре Нижегородского областного информационного центра. В рамках мероприятия горожане смогут напрямую пообщаться с представителями сферы жилищно-коммунального хозяйства, рассказать о существующих проблемах и задать интересующие вопросы по теме.

Вопросы можно оставлять с 12:00 до 17:00 в дни проведения марафона. На них ответят:

25 февраля

12.00 - 13.00 директор департамента ЖКХ администрации городского округа город Дзержинск Александр Евгеньевич Платонов. Поговорим об отоплении в квартирах и проблемах со сбором крупногабаритного мусора.

13.00 - 14.00 директор управляющей компании «Управдом-Центр» (г. Дзержинск) Александр Васильевич Борисов. Узнаем, как стать участниками программы «Формирование комфортной городской среды».

15.00 - 16.00 Специалисты Нижегородской областной коммунальной компании.

16.00 - 17.00 АО ПРОМИС, генеральный директор Евгений Евгеньевич Слиняков. Выясним, какая выгода нижегородцам от раздельного сбора мусора.

26 февраля 11.00 - 12.00 директор Фирмы «Бонитет» Сергей Валерьевич Чигин. Речь пойдёт о системах видеорегистрации и домофонах в многоквартирных домах.

13.00-14.00 Котельников Александр Олегович, директор по реализации АО «Теплоэнерго», ответит на вопросы, касающиеся весеннего перерасчёта, планов летней ремонтной кампании (с учётом 800-летия), акций для потребителей, расскажет об обновленном личном кабинете.

В программе возможны изменения.

Задать свои вопросы можно:

- отправив письмо на почту kpnn@phkp.ru ;

- отправив сообщение через любой из мессенджеров на номер 8-999-141-03-36 ;

- позвонив в дни проведения марафона ЖКХ по телефону 8-999-141-03-36 .