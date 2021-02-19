Аномальные морозы ожидаются в Нижегородской области 21-25 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Морозы, установившиеся в Нижегородском регионе, продлятся как минимум еще неделю. В связи с этим синоптики распространили штормовое предупреждение о том, что с 21 по 25 февраля в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-14°С ниже климатической нормы.

Согласно прогнозу синоптиков, всю неделю будут держаться двадцатиградусные морозы, а ночью 23024 февраля столбики термометров и вовсе опустятся дор -31…-33 градусов.

Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, специалисты МЧС рекомендуют нижегородцам по возможности сократить пребывание на улице и проведение работ на открытом воздухе. Особенно не стоит лишний раз выходить из дома в такой холод пожилым людям и детям.

Выбирайте удобную теплую одежду и обувь с нескользящей подошвой: на дорогах гололедица.