Нижегородцам показали, каким будет памятник Дмитрию Донскому в кремле

Нижегородцы выбрали, каким будет памятник Дмитрию Донскому в кремле. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершилось голосование за внешний вид памятника князю Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии, который будет установлен в кремле. В опросе, который проводился на сайте 800-летия города, большинство голосов набрал первый вариант эскиза, где фигуры людей находятся на постаменте.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, авторами этого эскиза являются супруги Ирина Макарова и Максим Батаев – ученики Народного художника России Салавата Щербакова. Они также работали над памятниками преподобному Сергию Радонежскому в сквере на Ильинской и святому Георгию Победоносцу на Бору.

Напомним, памятник святым благоверным Дмитрию Донскому и его жене княгине Ефросинии планируется установить в этом году в нижегородском кремле. Его хотят расположить неподалеку от церкви Николая Чудотворца при военном манеже. Позднее здесь планируют разбить сквер для молодоженов.

«Скульптурная композиция и новая площадка подарят нижегородским парам новую традицию – они смогут собираться в знаковом месте, будто под присмотром у благочестивых супругов. Памятник будет символизировать особый пример крепкого семейного союза, который стал на Руси образцом супружеской любви и поддержки», - сообщили в правительстве Нижегородской области.

Уточняется, что из бюджета на это не уйдет ни рубля.