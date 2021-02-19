Нижегородская больница выплатит 400 тысяч рублей за смерть пациентки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородская клиническая больница №5 выплатит родственникам погибшей пациентки компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда.

С иском в суд обратился муж умершей. Он сообщил, что его супруга поступила в больницу №5 17 июля 2018 года, а уже 19 июля ему сообщили, что она умерла. Мужчина уверен, что это произошло из-за ненадлежащей медицинской помощи, не соответствующей стандарту.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что поставленный врачом диагноз был неполным и не отражал основного заболевания, что не позволило своевременно начать необходимое лечение.

«Таким образом, между установленными дефектам оказания медицинской помощи и смертью супруги истца имеется причинно-следственная связь, которая носит непрямой (косвенный) характер», - говорится на сайте суда.

Суд частично поддержал исковые требования вдовца и взыскал с больницы №5 в пользу супруга погибшей компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

«Решение ответчиком не обжаловано и вступило в законную силу. Представители ответчиков исковые требования истца не признали», - подчеркнули в суде.