Работа трех троллейбусных маршрутов возобновлена в Нижнем Новгороде

Движение троллейбусных маршрутов №4, №11 и №14 в Нижнем Новгороде полностью возобновлено. Об этом сообщает в МП «Нижегородэлектротранс».

Напомним, движение было приостановлено днем 18 февраля, а сообщение о восстановлении поступило в 18:25.

Причиной отмены троллейбусов стала коммунальная авария на проспекте Ильича. Там проводились аварийные работы по устранению течи водопровода.

Отметим, что этот случай – далеко не первый. Сегодня мы уже сообщали, что утром в районе станции метро «Комсомольская» на Автозаводе затопило подземный тоннель. Вскоре вода начала превращаться в снежно-ледяную кашу.

Как оказалось, причиной потопа стала поломка насоса.

- В настоящее время установлен новый насос, идет устранение последствий аварии, - сообщили «КП» в администрации Автозаводского района.

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