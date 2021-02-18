Одностороннее движение отменили на местном проезде улицы Ванеева

Схема движения. Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения».

На участке улицы Ванеева в Нижнем Новгороде временно вводят новую схему движения. Речь идет о придомовом проезде около дома №231, там отменяют одностороннее движение. Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения».

Такое решение было принято после того, как местные жители стали неоднократно жаловаться на сложность заезда в жилой комплекс «Город будущего». Многие проезды на территории оказались закрытыми строительными заборами у долгостроев, провоцируя тем самым серьезные затруднения движения.

Ситуация должна была измениться при переносе заборов, но строительство зданий продолжилось и ограждения убирать не стали.

В результате, чтобы автомобилисты могли двигаться на придомовом проезде без задержек, с 10 марта 2021 года также временно вводятся ограничения парковки автомобилей. Это касается одной стороны улицы, примыкающей к дому № 231 по улице Ванеева.

- При открытии дополнительного пути для движения транспорта в ЖК «Город будущего», ограничения парковки транспортных средств будут отменены, - отмечают в ведомстве.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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