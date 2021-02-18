В нижегородских больницах работают над повышением качества питания

Нижегородские власти работают над повышением качества питания в больницах области. Причем внимание уделяется каждой детали, начиная с проработки меню и заканчивая эстетикой подачи блюд. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.
Он также опубликовал фотографии обедов, которые ему прислали пациенты и медработники из разных лечебных организаций.
- Сравнивать столы в разных больницах (и даже в разных отделениях) нельзя. Но питание в медицинских учреждениях - это часть лечебного процесса, - подмечает министр.
В настоящее время в некоторых больницах пользуются услугами аутсорсинговых компаний, в других готовят сами. Однако родственники пациентов по-прежнему приносят в медучреждения домашние передачки, что, по мнению замгубернатора, абсолютно неправильно.
- Конечно, больница - это не ресторан. Но и голодным пациент быть не должен. Будем стремиться к более цивилизованному формату организации питания в наших лечебных учреждениях, - делится с подписчиками Давид Мелик-Гусейнов.
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