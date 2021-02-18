Газификация северных районов Нижегородской области станет импульсом для их развития

В Нижегородской области приступили к реализации программы газификации на период с 2021 по 2025 годы. Объем инвестиций в этот проект составляет 14,7 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение в ноябре прошлого года было подписано губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Особое внимание уделят строительству газораспределительной станции «Обход», предполагающей газификацию северных районов. Жители Варнавинского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского и Шахуньи долгие годы ждали, когда газ придет и в их дома, и вот дождались.

- Появится газ – появится и интерес инвесторов к этим районам, появится производство, рабочие места, инфраструктура, - поделился генеральный директор ПАО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Естественно, развитие газоснабжения не ограничится только северной частью региона. Благодаря синхронизации инвестиционных программ предусматривается и дальнейшая газификация Нижегородской агломерации, где построят 5 миллионов квадратных метров жилья. В планах также есть снабжение газом Дзержинска, где ожидается рост промышленного производства.

В ближайшее время ожидается, что «Газпром» станет единым оператором по газификации населенных пунктов. Это позволит предотвратить появление недобросовестных подрядчиков, из-за которых жители годами ждут, когда в поселке появится газ. Особенно, случаев, когда "труба" к посёлку давно уже подведена, а газа всё равно нет.

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