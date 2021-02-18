Два жилых дома сгорели в Нижегородской области вечером 17 февраля

Пожар в личном жилом доме в Володарском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Два пожара в жилых домах возникли один за другим в Нижегородской области 17 февраля. Между собой они никак не связаны, разве только тем, что в обоих погибли люди из-за неосторожного общения с огнем. В 80% случаев причиной возгорания становится именно забывчивость и небрежность со стороны жителей.

Так, вчера около 21:05 произошел пожар в личном жилом доме в селе Большое Казариново Большеболдинского района. Восемь сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах незамедлительно выехали на место происшествия. Открытое горение было ликвидировано на площади 50 квадратных метров.

- Известно, что в результате пожара погиб один человек – мужчина в возрасте 65 лет, - сообщает ведомство.

Другой пожар произошел в личном жилом доме на улице Лядова в городе Володарск. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров. После тушения пожара на его месте было обнаружено тело 79-летней женщины.

- На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану, - отметили специалисты.

Сотрудники главного управления МЧС России по Нижегородской области напоминают нижегородцам особенно тщательно соблюдать правила безопасности при обращении с огнем, в том числе и при курении. Также следует внимательнее обращаться с электроприборами.

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