Перебои в вещании радио и телевидения ожидаются в Нижнем Новгороде

С 21 февраля до 15 марта в Нижнем Новгороде и области возможны помехи и кратковременные перерывы в трансляции эфирных цифровых и аналоговых телерадиопрограмм. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС, получивший сведения из ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром Космические Системы».

Перерывы в трансляции связаны с так называемой весенней солнечной интерференцией, которая влияет на качество работы спутниковой связи. Пик придется на дневные часы, с 11.00 до 13.00, максимальная продолжительность сбоев – не более 20 минут.

Директор нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин пообещал, что РТРС задействует все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния Солнца на процесс эфирного вещания.

Интерференция наблюдается два раза в год: ранней весной и осенью. В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. Это приводит к ухудшению качества связи, прием телеканалов может полностью пропасть на некоторое время.

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