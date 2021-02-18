Какие улицы будут чистить от снега в Нижнем Новгороде 18-19 февраля. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается ликвидация последствий мощного снегопада, обрушившегося на город в конце прошлой недели. Сегодня на уборку дорог вышли 373 единицы техники и 750 дорожных рабочих.

Коммунальщики ежедневно формируют план уборки улиц на предстоящие сутки по вывозу снега с территорий районов. В администрации Нижнего Новгорода рассказали «Комсомолке», какие улицы будут чистить от снега 18 февраля.

В Автозаводском районе пройдёт уборка на проспектах Ленина и Молодежном, а также на улицах Краснодонцев и Ореховской.

В Канавинском районе снегоуборочная техника будет работать около Гордеевского пятачка, на улицах Чкалова, Есенина, Движенцев, Зимина, Московском шоссе, и Волжской набережной.

Основной упор в уборке дорог в Ленинском районе будет сделан на очистке проспекта Ленина, улицах Новикова-Прибоя, Заводской и территории около гостиницы Заречная.

В Московском районе снег будут вывозить с улиц Бурнаковской, Черняховского, Казакова, Ярошенко и Московского шоссе.

В Нижегородском районе снегоуборочная техника будет задействована на Набережной Федоровского, улицах Богдановича, Пискунова. Также снег вывезут с проездов по Казанскому шоссе.

Снег уберут с территорий Приокского района, а именно с улиц Гжатской, Тропинина, Терешковой, дублёра проспекта Гагарина и на участке от остановки «Щербинки-2» до автостанции по проспекту Гагарина.

В Сормовском районе техника будет работать на улицах Победная, Иванова, Алексеева, Островского, Героев Космоса, проспекте Кораблестроителей. Кроме того, планируется вывезти снег с внутриквартальных проездов на улицах Старая Канава и Энгельса.

Также сегодня уборка продолжится в Советском районе. По плану снег будет вывезен с улиц Ванеева, Белинского, Бекетова, Гужевой, Плетневской, Республиканской, Васюнина, Богородского, а также с проспекта Гагарина и площади Советской.

Работа не остановится даже ночью. Пока нижегородцы будут спать, дорожные службы продолжат убирать снег и вывозить его с городских улиц. Кроме того, дороги будут обработаны противогололедными средствами. В связи с этим автовладельцев просят не оставлять машины на проезжей части: они могут помешать дорожной технике убирать снег.