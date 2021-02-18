Игорь Федюшкин возглавил Нижегородский НОЦ

Сегодня, 18 февраля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Игоря Федюшкина директором АНО «Нижегородский НОЦ». Одной из его главных задач на новой должности будет усиление контактов с вузами и научным сектором. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нижегородский НОЦ – серьезная система, куда входят вузы, учреждения РАН и предприятия реального сектора экономики. По сути, это система координации научно-технологической повестки всего региона, - отметил Глеб Никитин.

Представляя новое руководство, губернатор отметил, что результаты научной деятельности Игоря Федюшкина получили высокую оценку не только в России, но и за рубежом. Также он по-прежнему остается главой Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук.

В свою очередь, экс-директор Евгений Федосеев займет должность директора по развитию Нижегородского НОЦ. Он будет курировать работу по развитию и выходу проектов на мировой рынок, привлечению новых партнеров и повышению инвестиционной привлекательности центра.

- Все это особенно это важно в рамках Года науки и технологий, когда мы хотим заявить о своем научном потенциале всему миру, - подчеркнул глава региона.

Напомним, Нижегородский НОЦ был создан в 2019 году в рамках национального проекта «Наука». Регион вошел в пятерку пилотных субъектов страны, где были созданы подобные центры. Сейчас его участниками являются 29 организаций, ещё 73 предприятия являются партнёрами.

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