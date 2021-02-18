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Общество

Игорь Федюшкин возглавил Нижегородский НОЦ

Евгений Федосеев займется продвижением проектов НОЦ на мировой уровень
Кристина БЕРБАСОВА
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Сегодня, 18 февраля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Игоря Федюшкина директором АНО «Нижегородский НОЦ». Одной из его главных задач на новой должности будет усиление контактов с вузами и научным сектором. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нижегородский НОЦ – серьезная система, куда входят вузы, учреждения РАН и предприятия реального сектора экономики. По сути, это система координации научно-технологической повестки всего региона, - отметил Глеб Никитин.

Представляя новое руководство, губернатор отметил, что результаты научной деятельности Игоря Федюшкина получили высокую оценку не только в России, но и за рубежом. Также он по-прежнему остается главой Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук.

В свою очередь, экс-директор Евгений Федосеев займет должность директора по развитию Нижегородского НОЦ. Он будет курировать работу по развитию и выходу проектов на мировой рынок, привлечению новых партнеров и повышению инвестиционной привлекательности центра.

- Все это особенно это важно в рамках Года науки и технологий, когда мы хотим заявить о своем научном потенциале всему миру, - подчеркнул глава региона.

Напомним, Нижегородский НОЦ был создан в 2019 году в рамках национального проекта «Наука». Регион вошел в пятерку пилотных субъектов страны, где были созданы подобные центры. Сейчас его участниками являются 29 организаций, ещё 73 предприятия являются партнёрами.

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