Икона святителя Суздальского Симона прибыла в Нижний Новгород

Образ написан монахами Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Фото: Александра Чурбанова

Икону святителя Суздальского Симона – сподвижника благоверного князя Георгия Всеволодовича привезли в Александро-Невский кафедральный собор Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Образ был доставлен в храм и торжественно встречен 17 февраля. В эту дату отмечается день памяти основателя Нижнего Новгорода – святого князя Георгия Всеволодовича, чьим наставником и был Владыка Симон. Считается, что именно он благословил правителя заложить город на слиянии двух рек.

Торжественную встречу иконы и Божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

- Не так много городов, основанных святыми, Нижний Новгород – один из них, - поделился с собравшимися в храме нижегородский архипастырь. - Сама живописная местность, где со временем вырос наш город, напоминала киевскую землю – колыбель городов русских с ее древними храмами.

К слову, икона была написана специально к 800-летию Нижнего Новгорода. Над ней трудились монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а освещена она была на честных мощах епископа Симона, которые пребывают в Ближних пещерах.

Святыня будет находиться в Александро-Невском кафедральном соборе до освящения в Нижнем Новгороде храма в честь основателей города – святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. Затем образ будет перенесен в этот храм для постоянного пребывания.

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