15-летняя школьница попала под колеса иномарки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 15-летняя школьница попала под колеса автомобиля «Хендай» днем 13 февраля. Инцидент произошел на улице Бринского около 13 часов, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Установлено, что водитель в момент ДТП был трезв», - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате девочка получила сотрясение мозга и закрытый перелом руки, водитель сразу же попытался оказать ей первую помощь. На дороге она находилась без сопровождения взрослых, после аварии ее увезли в больницу.

В отношении водителя возбуждено административное производство. По данным СМИ, за рулем иномарки находился чиновник из областной администрации.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что водителям следует быть максимально внимательными, а пешеходам - осторожными. Не забывайте, что при гололедице на дороге тормозной путь автомобиля существенно увеличивается.