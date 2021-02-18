Сборник песен напишут к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Новгороде напишут сборник торжественных песен к 800-летию города. Десять лучших композиций выберут по итогам конкурса, порядок проведения которого Гордума утвердила на заседании 17 февраля.

Принять участие в конкурсе могут композиторы, поэты-песенники, творческие коллективы, причем необязательно из Нижнего Новгорода. Принимаются только уникальные произведения, которые нигде не исполнялись и не публиковались до этого.

Композиции будут оцениваться очень серьезно: они должны обладать художественно-эстетической ценностью, глубиной отражения тематики в тексте, оригинальностью музыкальной композиции и аранжировки, а также соответствовать целям и задачам конкурса. Все присланные на конкурс работы будет оценивать жюри, в состав которого вошли 14 человек: депутаты городской Думы, представители музыкального, культурного и театрального сообществ города. Председателем конкурсной комиссии стал спикер Думы Олег Лавричев.

Конкурс пройдет в два этапа: первый тур состоится с 19 по 30 апреля, второй тур – с 1 по 21 мая. Конкурсантам необходимо предоставить свои работы до 16 апреля, а 21 мая будут подведены итоги конкурса.

По итогам конкурса будет отобрано десять лучших композиций: девять выберут члены конкурсной комиссии, и еще одну определят по результатам голосования на официальном сайте городской Думы. Все эти композиции войдут в сборник «Песни о Нижнем Новгороде».

КСТАТИ

В состав конкурсной комиссии вошли: заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, депутат городской Думы, генеральный директор ЗАО «Радио Рандеву СФ» Руслан Станчев, директор департамента культуры администрации города Роман Беагон, председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, профессор Международной славянской академии Елизавета Колтунова, директор БПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» Игорь Кораллов, директор Нижегородского регионального общественного фонда «Памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» Сергей Маков, начальник правового управления городской Думы Ирина Маслова, художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров, директор ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» Андрей Попов, художественный руководитель-директор Нижегородской государственной Академической филармонии имени Мстислава Ростроповича Ольга Томина, президент ННГК им. М.И. Глинки Эдуард Фертельмейстер, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый.