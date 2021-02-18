Участковый пункт полиции открылся в Анкудиновке

Новый участковый пункт полиции открылся в деревне Анкудиновка Кстовского района. Он заработал по адресу улица Черкесская, 3, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Александр Пиневич.

«В данном микрорайоне проживает около девяти тысяч граждан. Думаю, что теперь местные жители смогут своевременно получить необходимую помощь полиции, а создание надлежащих условий и возможности доступа к современным базам данных позволит эффективнее решать поставленные задачи и оптимизировать работу сотрудников», - сказал Пиневич.

Новый участковый пункт отвечает всем современным требованиям. В помещении есть автоматическая пожарная сигнализация, ведется видеонаблюдение.