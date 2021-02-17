Давид Мелик-Гусейнов объяснил причину закрытия роддома №6 в Нижнем Новгороде

Министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал закрытие родильного дома №6 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Он подчеркнул, что медучреждение закрыто уже четыре года и всё это время власти пытались придумать, как возможно спасти здание. В частности, предлагалось реорганизовать роддом в поликлинику, стоматологию и даже реабилитационный центр.

- Мы искали разные пути спасения этого здания, я лично неоднократно выезжал на место с инженерами и строителями, - рассказал Давид Мелик- Гусейнов.

Ни один из предлагаемых вариантов не подошёл, так как планировка и площадь здания ограничены. Повлияло и то, что здание настолько обветшало, что было бы глупо размешать в нем современное медучреждение с высокотехнологичным оборудованием.

После реконструкции здание, которому уже более 90 лет, не стало бы безопаснее. Взять хотя бы деревянные перекрытия в роддоме, они не только создают угрозу пожара, но и не отвечают требованиям антисептической обработки помещений.

- За 4 года, которые роддом не функционирует повысилось качество оказания медицинской помощи роженицам, снизилось количество осложнений при родах, - подытожил министр. – Также сложились быстрые и безопасные схемы маршрутизации беременных и рожениц в другие роддома Нижнего.

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