Бюджет на ремонт ливнёвок в Нижнем Новгороде увеличат на 40 млн рублей

Бюджет на содержание и ремонт ливневой канализации и насосных станций в Нижнем Новгороде увеличат на 40 миллионов рублей в 2021 году. Депутаты поддержали эту инициативу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт ливнёвок запланирован на улицах Смирнова, Бусыгина, Толбухина, Спутника, Дьяконова, Веденяпина, Прыгунова, Комсомольская, проспекте Бусыгина, Пермякова, Львовская, бульваре Заречный, Подводников, Ленина, Адмирала Макарова, Ковалихинская, Белинского, переулке Вахитова, Ярославская, Родионова, Казанском шоссе, Зеленском съезде, Усилова, Лопатина, Верхнепечерская, Гребешковском Откосе, Звездинке, проспекте Гагарина, Полевая, Военных Комиссаров, Коминтерна, Березовская, Страж Революции, Чаадаева, проспекте Героев, Генерала Клюева.

- Граждане также обращались в администрацию по поводу подтопления улиц Ванеева, Минина, Маршала Казакова, Ярошенко, Лопатина, Тонкинская, - отметили в департаменте. - Работы на этих проблемных участках запланировано выполнить следующей осенью.

В настоящее время развитие системы ливневой канализации в Нижнем Новгороде является приоритетом для властей.

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