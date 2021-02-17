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Общество

Нижегородцы могут выбрать объекты благоустройства на 2022 год через новую федеральную платформу

Выбрать общественные пространства можно будет с 26 апреля по 30 мая
Кристина БЕРБАСОВА
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Жители Нижегородской области смогут протестировать новую федеральную платформу голосований за объекты благоустройства на 2022 год. Её разработчиком является АНО «Диалог Регионы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Голосование по объектам «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а также по дизайн-проектам будет длиться с 26 апреля по 30 мая.

- Этот проект позволяет улучшить качество жизни, как в Нижнем Новгороде, так и в отдаленных населенных пунктах – сделать их красивее, удобнее, доступнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новая платформа нацелена на то, чтобы упростит получение «обратной связи». Например, можно будет не только проголосовать за понравившиеся проекты благоустройства, но и задать все интересующие вопросы. Для этого нижегородцам нужно будет либо связаться с куратором конкретного объекта, либо позвонить на общую горячую линию.

Напомним, что в 2021 году финансирование реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе составит примерно 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги благоустроят 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий Нижегородской области.

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