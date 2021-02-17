Нижегородцы могут выбрать объекты благоустройства на 2022 год через новую федеральную платформу

Жители Нижегородской области смогут протестировать новую федеральную платформу голосований за объекты благоустройства на 2022 год. Её разработчиком является АНО «Диалог Регионы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Голосование по объектам «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а также по дизайн-проектам будет длиться с 26 апреля по 30 мая.

- Этот проект позволяет улучшить качество жизни, как в Нижнем Новгороде, так и в отдаленных населенных пунктах – сделать их красивее, удобнее, доступнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новая платформа нацелена на то, чтобы упростит получение «обратной связи». Например, можно будет не только проголосовать за понравившиеся проекты благоустройства, но и задать все интересующие вопросы. Для этого нижегородцам нужно будет либо связаться с куратором конкретного объекта, либо позвонить на общую горячую линию.

Напомним, что в 2021 году финансирование реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе составит примерно 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги благоустроят 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий Нижегородской области.

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