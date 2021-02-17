В Нижнем Новгороде из-за инфекций отстранили 8 работников школьных и детсадовских столовых

Восемь сотрудников столовых в школах и детских садах Нижнего Новгорода отстранили от работы. У них обнаружили возбудители вирусных кишечных инфекций. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас в образовательных учреждениях ведутся массовые проверки работников пищеблоков. Сотрудников проверяют на носительство норо-, ротовирусов. Это позволит снизить и предотвратить возможные вспышки острыми кишечными инфекциями в детских коллективах.

В 2020 году доля заболеваемости ОКИ, вызванных норо- и ротовирусами, выросла на 10,7%. В 2019 году удельный вес вирусных кишечных инфекций составлял 72%.

Сотрудников столовых будут допускать к работе только при получении отрицательного результата на возбудители вирусных кишечных инфекций.

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