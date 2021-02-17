Нижегородским льготникам автоматически продлят субсидии на оплату услуг ЖКХ

Нижегородцам продлили государственные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 апреля 2021 года. Это касается тех жителей, которые уже предоставляли в органы соцзащиты заявление и все необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба «ТНС Энерго Нижний Новгород».

На следующие шесть месяцев граждане смогут получить господдержку в прежнем размере. Решение об автоматическом продлении выплат было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Тем людям, кто впервые планирует получить субсидии, необходимо обращаться в районных органах социальной защиты. Господдержка предоставляется потребителям, если у них нет задолженности за коммунальные услуги, и если они платят за ЖКУ свыше 22% от своих совокупных доходов.

Да и вообще с 2021 года становиться субсидниками стало значительно проще. Для этого больше не нужны ни чеки об оплате ЖКХ, ни предоставление квитанций, ни справки об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ. Всю необходимую информацию госорганы смогут получить через систему межведомственного электронного взаимодействия.

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