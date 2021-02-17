Павел Марков назначен гендиректором «Нижегородского водоканала»

Павел Марков назначен генеральным директором АО «Нижегородского водоканала». Сегодня, 17 февраля на новую должность его назначил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Прежде Павел Марков работал директором департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. Он занимал эту должность с 2016 года. Теперь исполняющим обязанности на этом посту станет заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Представляя новое руководство «Нижегородского водоканала», Юрий Шалабаев отметил, что Павел Марков досконально знает сферу ЖКХ и уже проявил себя в лучшем свете на профессиональном поприще.

- «Нижегородский водоканал» - непростой фронт, но уверен, что Павел Александрович справится с возложенными на него задачами по модернизации инфраструктуры и обеспечению нижегородцев холодным водоснабжением и водоотведением, - поделился глава города.

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