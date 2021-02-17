Нижегородским школьникам предлагают написать сочинение в конкурсе «Без срока давности»

Нижегородскую молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе сочинений «Без срока давности». Уникальный проект посвящён увековечиванию памяти Великой Отечественной войны. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики региона.

Посоревноваться в написании сочинение могут школьники с 5 по 11 классы, а также студенты профессиональных образовательных учреждений и педагогических университетов в возрасте до 18 лет.

Региональный этап конкурса проводится до 15 марта. В федеральный этап из каждого региона смогут пройти три человека, то есть по одному победителю в каждой номинации. Сам федеральный этап продлится с 16 марта по 15 апреля.

Финалистами конкурса станут три участника, которые наберут максимальное количество баллов. Сочинения победителя и призеров будут изданы отдельным сборником.

В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть одну из тем:

- отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта РФ, города или иного населенного пункта;

- история создания мемориала или музея, посвященного Великой Отечественной войне;

- Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса;

- биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны;

- творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков;

- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвященные ей;

- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: https://memory45.su/

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