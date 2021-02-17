В уборке снега в Нижнем Новгороде задействовано 355 спецмашин

Снегоуборочная техника продолжает активно бороться с последствиями снегопада. Сейчас на улицах Нижнего Новгорода в уборке снега задействованы 355 единиц спецтехники. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В ночь с 16 на 17 февраля на уборке снега были задействованы 334 спецмашины, днем ранее 326. Всего же минувшей ночью из города вывезли 25 тысяч кубометров снежных масс.

Сегодня в Автозаводском районе по плану активно будут расчищать проспект Кирова, сквер Славы, а также пройдет расчистка улиц Краснодонцев, Мончегорской, Лескова, Веденяпина, Лесной и проспекта Бусыгина. Рабочие также уделят особое внимание уборке снега на въездах в кварталы и дорогах категории В.

В Канавинском районе техника дорожные службы займутся улицами Есенина, Движенцев, Зимина, площадью Революции, Мещерским бульваре и Московским шоссе, 27а.

Основной упор в уборке дорог в Московском районе сосредоточат на улице М. Воронова, Народной, Просвещенской, 1 и Берёзовской, 104а.

В Ленинском районе специальная техника будет активно работать на проспекта Ленина, площади Комсомольской, улицах Молитовской, Паскаля и дублёре проспекта Ленина.

В Нижегородском районе снег будут вывозить с набережной Федоровского, улицах Богдановича, В. Печёрской, а также с проездов по Казанскому шоссе.

В Приокском районе снегоуборочная техника расчистит улицу Гжатской, улицу Тропинина и проспект Гагарина.

В Сормово техника сегодня будет убирать снег на улицах Иванова, Энгельса, Никиты Рыбакова, проспекте Кораблестроителей. Рабочие планируют расчистить внутриквартальные проезды на улицах Островского и Ногина.

Продолжат вывозить снег и в Советском районе, там уборку проведут на улицах Ванеева, Бекетова, Юбилейной, Васюнина, Ошарской, Рокоссовского и проспекте Гагарина.

Сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией на дорогах и изменениями погоды. В целях обеспечения своевременной уборки снега автовладельцев просят не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.

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