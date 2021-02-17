Матч ФК «Нижний Новгород» и боснийского клуба «Младост» не завершился из-за драки

Товарищеский матч ФК «Нижний Новгород» и команды «Младост» из Боснии был прерван из-за драки на футбольном поле. Встреча проходила накануне, 16 февраля, в турецком Белеке. Об этом сообщает на официальной странице клуба в твиттере.

Почти с первых минут на футбольном поле началась жесткая борьба: нижегородцы преимущественно вели атаку, а соперник держал оборону. Так, на 14 минуте нашего нападающего Тимура Сулейманова завалили в чужой штрафной, но этот эпизод судьи даже не стали рассматривать и пенальти не назначили.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте: боснийцы реализовали свободный удар из пределов штрафной клуба «Нижний Новгород». Пять минут спустя защитник «Младост» срезал мяч в свои ворота, тем самым сравняв счёт игры. После этого нижегородские футболисты стали играть жестче, а боснийцы порой неоправданно грубо.

- На 45 минуте матча при счете 1:1 соперник спровоцировал стычку на футбольном поле, - сообщили в ФК «Нижний Новгород». - Матч был остановлен и возобновлен не будет.

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