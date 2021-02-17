На Мещере иномарка сбила водителя троллейбуса, поправлявшего «рога»

В Нижнем Новгороде водитель троллейбуса, вышедший поправить «рога», угодил под колеса автомобиля. Инцидент произошел утром 16 февраля на Мещерском бульваре в районе дома №5, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

42-летняя женщина-водитель вышла из троллейбуса на дорогу, чтобы снять токоприемники с контактного провода, и в этот момент ее сбила «Шкода Октавия». За рулем иномарки находился 36-летний водитель со стажем управления 12 лет.

В результате женщина получила серьезные травмы: ее доставили в больницу с открытым переломом обеих голеней. Теперь ее ждет длительное лечение.

К расследованию несчастного случая подключилась региональная Государственная инспекция труда.

«Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», - подчеркнули в ведомстве.