До 24 февраля на ряде улиц Нижнего Новгорода продлили запрет на парковку

Из-за прошедших накануне снегопадов в центре Нижнего Новгорода продлили ограничения парковки и стоянки автомобилей. Всё это время в зоне запрета специальная техника будет заниматься уборкой снега. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать до 09:00 24 февраля. Мешающие машины будут эвакуировать.

Так, запрет на парковку ввели на улице Алексеевской, Верхне-Волжский и Нижне-Волжской набережных, улицах Минина и Горького, площади Горького. То же самое коснулось улиц Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской и Ковалихинской.

Запрещающие знаки продолжат действие по улицам Большой Печерской, Белинского, Красносельской, Сергиевской, набережной Федоровского. Нельзя будет парковаться и на улицах Заломова, Культуры, Никиты Рыбакова, Героя Космоса, Вождей Революции, Исполкома, Молитовской, Баха, Адмирала Макарова, Адмирала Нахимова.

Также будет ограничена остановка и парковка на улицах Медицинской, Рокоссовского, Ижорской, Невзоровых, Генкиной, Республиканской, Полтавской, Малой Ямской, Студенческой, Ветеринароной, дублёру Ванеева, Лескова и Комсомольской.

На улице Ярошенко запретят остановку и парковку по проезд у спортивного-комплекса «Юность», на улице Мечникова это коснётся участка около домов №41, 43, 67, 69. Запрет также распространяется на улицах Дьяконова, Берёзовской, Черняховского, а также на проспектах Кирова и Молодёжном и Южном шоссе.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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