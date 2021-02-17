ПИМУ будет учить школьников основам медицины

ПИМУ займется сверхранней профориентацией школьников. Фото: ПИМУ

Приволжский исследовательский медицинский университет получил статус федеральной инновационной площадки. Теперь вуз займется сверхранней профориентацией школьников и будет учить ребят основам медицинских знаний, сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В частности, статус ФИП получили проекты ПИМУ комплексная программа дополнительного образования «По ступеням медицинских знаний» и «Школа здорового будущего».

«Параллельно с этим будем разрабатывать программу обучения педагогов начальных классов – как общаться с детьми с учетом нейроразнообразия – особенностей характера, личности, психологической индивидуальности ребёнка», - рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

Федеральные инновационные площадки – это образовательные организации, которые помимо основного учебного процесса реализуют инновационные проекты и программы, направленные на модернизацию и развития системы образования в России.