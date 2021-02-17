Найден подросток, сбежавший из психбольницы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершены поиски 14-летнего Никиты Морозова, пропавшего из психоневрологической больницы №1 имени П.П. Кащенко. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

«Найден, жив! Всем спасибо за помощь и распространение информации», - написали поисковики во вторник в половине десятого вечера.

Где мальчик находился почти целый день, не сообщается.

Напомним, 14-летний Никита Морозов пропал из больницы в 10 утра 16 февраля. Куда он ушел, никто не видел: ни персонал, ни пациенты. К счастью, к вечеру юношу нашли.

Напомним, на днях спасатели и волонтеры-поисковики выезжали в Борский район, где в поле в непроходимом снегу застрял молодой мужчина. Парень хотел сократить путь до дома, но не рассчитал свои силы. Он понял, что очень устал и больше не может передвигаться. Его спас один телефонный звонок.