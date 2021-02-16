Мелик-Гусейнов дал поручение больницам региона расчистить их территории от снега и наледи. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CLWvjazpvDD/?igshid=1t15tgerxpjxj

Вице-губернатор и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сегодня, 16 февраля, дал поручение главным врачам больниц региона расчистить территории своих больниц от снега и наледи, очистить крыши от снега и сосулек и обработать дорожки, чтобы не было скользко. На выполнение поручения он дал жёсткие сроки – "до конца дня". Об этом министр сообщил в своём официальном Instagram-аккаунте.

А также опубликовал фото убранной территории одной из больниц с подписью: "Отчёт одного из главных врачей".

– Прошу дать обратную связь, если в Вашей поликлинике или больнице не справились с этой задачей, – пишет Давид Мелик-Гусейнов.

В комментариях нижегородцы ожидаемо все как один жалуются на дороги города. Жители высказались, что очень хотели бы видеть такими же чистыми дороги всего Нижнего Новгорода и всех населённых пунктов.

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