Многоэтажный жилой дом с котельной и подземной парковкой построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода. ФОТО: https://depgrad.government-nnov.ru/?id=251941

В Ленинском районе Нижнего Новгорода запланировано построить многоэтажный жилой дом с собственными котельной и подземной парковкой. Высотка будет возведена на улице Правдинской. Информация об этом размещена на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Заказчиком работ выступает ООО "Гарант Качества НН", а саму концепцию строительства здания подготовили в ООО "ПК "ГорПроект".

Согласно проекту, помимо котельной на крыше и подземной парковки, жилой дом будет также оснащён распределительной и трансформаторной подстанциями и помещениями общественного назначения.

На прошедшем заседании архитектурного совета было решено за основу планировочное решение застройки, доработать объёмное решение с учётом замечаний членов совета и дать предложения по объёмно-пространственному решению всей перспективы застройки.

Усовершенствованный проект ООО "ПК "ГорПроект" должен будет представить повторно на следующем заседании совета.

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