У 416 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 16 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 416 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 91 718 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 426 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 83 686 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 4 457 коек. Около 3 тысяч из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 805. 20% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Более 3,7 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их около 2,8 тысячи, госпитализированы. 1 человек помещён в обсерватор.

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