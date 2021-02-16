Свыше 228 млн рублей выделят на ремонт участка дороги Останкино-Рустай в Борском районе

В Борском городском округе Нижегородской области отремонтируют второй участок дороги Останкино-Большеорловское-Рустай больше чем за 228 миллионов рублей. Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сам участок имеет протяжённость свыше 14 километров дорожного полотна. Информацией о будущем ремонте поделилась пресс-служба нижегородского регионального правительства.

— Это дорога с интенсивным движением, которую мы начали ремонтировать по нацпроекту в 2019 году. В 2020 ввели в эксплуатацию первый участок — восемь километров пути. Первую очередь дорожных работ местные жители оценили высоко. В 2021 специалисты приступят к ремонту нового участка, — поделился губернатор области Глеб Никитин.

А вчера масштаб предстоящих работ оценили представители Главного управления автомобильных дорог Нижегородского региона:

— Здесь появится двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, подрядчик укрепит обочины щебнем, организует остановочные площадки, установит дорожные знаки и нанесёт разметку, — перечислил замначальника отдела ГКУ НО "ГУАД" Василий Вакарчук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!