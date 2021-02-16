Несколько домов в центре Нижнего Новгорода остались без электричества 16 февраля

Несколько домов в центре Нижнего Новгорода остались без электроэнергии утром 16 января. Отключение произошло в 9 утра сразу по нескольким адреса в Нижегородском районе, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Новгорода.

В частности, свет погас в доме №222 по улице Горького, в доме №31 по улице Новой, а также на Белинского, 120/38 и Трудовой, 36. Отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ на системах ЖКХ.

«Плановое время возобновления подачи электроэнергии – 15:00», - отметили в ЕДДС.

Кроме того, в связи с проведением плановых работ на улице Ивлиева в домах №№38 и 39 отключили горячую воду. Возобновится горячее водоснабжение в 17:00.