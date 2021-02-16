Ушел из жизни профессор ПИМУ Анатолий Кочетков. Фото: сайт ПИМУ

В Нижнем Новгороде 14 февраля на 83-м году жизни скончался профессор ПИМУ Анатолий Кочетков. Доктор медицинских наук, бывший заведующий кафедрой нормальной анатомии умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщается на сайте вуза.

«Работа была главным в жизни Анатолия Григорьевича, ей он отдавал всю свою энергию и способности. Тяжёлая болезнь, проявившаяся внезапно, не позволила ему продолжить любимую работу, много замыслов остались незавершёнными», - пишут его коллеги.

Анатолий Кочетков стал заведующим кафедрой нормальной анатомии в 1987 году, сменив на этом посту своего наставника и учителя профессора А.П. Сорокина. Анатолий Григорьевич руководил кафедрой 18 лет, под его руководством защищено 12 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Центральной темой его научных интересов была теория живых систем.

Прощание с Анатолием Кочетковым состоится 16 февраля в 11.00 в траурном зале Нижегородского крематория.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Кочеткова.