Проект «Вам решать» стартует в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области 15 февраля стартовал проект инициативного бюджетирования «Вам решать!». С его помощью нижегородцы могут сами определить, куда направить бюджетные средства. Для этого существует несколько направлений «Наши дороги», «Наша память», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива».

- Никто лучше жителей не знает, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы жизнь в населенном пункте стала более комфортной. Когда люди сами предлагают решения, голосуют за них или участвуют в финансировании, это меняет отношение к работе. Повышается и уровень ответственности местных властей за реализацию инициатив.

По словам губернатора, в 2021 году на эти задачи в бюджете уже заложено 730 миллионов рублей.

Не случайно Нижегородская область традиционно является одним из лидеров в стране по внедрению механизмов инициативного бюджетирования. Кстати, нижегородцы могут не только выдвигать свои проекты, но и помогать им выиграть в голосовании.

- Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 16 марта – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф, - пояснили в региональном правительстве. - Именно поддержка граждан при голосовании на сайте и станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

Также будут учитываться социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации и инициативный платеж, составляющий до 1% стоимости проекта. Его могут заплатить как сами жители, так и спонсоры. Остальное финансирование на себя возьмут областной и местные бюджеты.

КОНКРЕТНО

Как стать участником проекта «Вам решать!»

Вы в составе инициативной группы из 10 человек, которым уже есть как минимум 16 лет и проживающих на территории соответствующего муниципалитета, можете заявить о желании реализовать инициативный проект. С инициативой также могут выступить органы ТОС или сельский староста.

Затем вам необходимо организовать сход, собрание или конференцию граждан, обсудить этот проект и принять решение о его поддержке. Мнение также может быть высказано путем опроса и сбора подписей граждан.

Затем инициативная группа передает проект в местную администрацию по установленной форме, приложив протокол схода, результаты опроса или подписные листы с подтверждением проекта жителями муниципалитета.

Сотрудники администраций совместно с представителями инициативных групп готовят комплект документов для участия в конкурсе. С 15 февраля по 15 марта заявка на получение субсидий из областного бюджета направляется в министерство внутренней, региональной и муниципальной политики.

Теперь вам необходимо принять активное участие в голосовании по поддержке инициативных проектов, которое пройдет с 16 марта на сайте ВАМРЕШАТЬ.РФ. Инициативы, набравшие наибольшее число голосов, оцениваются выше и имеют шанс получить субсидию из областного бюджета для реализации проекта уже в этом году.

До 1 мая конкурсная комиссия будет отбирать инициативные проекты, вы можете узнать результаты отбора на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики.

После объявления победителей конкурсного отбора местные администрации организуют проведение работ по реализации проекта. Вы можете контролировать реализацию проекта и принять непосредственное участие - внести свой вклад в проведение работ личным трудом или предоставлением на безвозмездной основе необходимых материалов, техники.