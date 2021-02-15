Глеб Никитин: "Для поэтапного завершения газификации необходим общий подход в рамках единой модели"

Глава Нижегородского региона и секретарь областного отделения "Единой России" Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросу газификации регионов страны. Совещание провёл председатель партии Дмитрий Медведев. Участвовали также представители Российского правительства, федеральных министерств и главы регионов. Информацией об этом делится пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Участники совещания обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются граждане при подключении к газораспределительным сетям, и ряд вопросов газификации регионов. Главы субъектов РФ поддержали инициативу "Единой России" создать единый оператор газификации.

Глеб Никитин отметил в своём выступлении, что это позволит ускорить темпы газификации в регионах. Более того, это устранит бюрократические барьеры при подключении потребителей к газораспределительным сетям.

— В таком режиме работа будет идти быстрее и качественнее. Данный подход позволит определить зоны ответственности при реализации региональных программ газификации. Единая модель даст возможность синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, по подключению объектов капитального строительства к газораспределительным сетям, в том числе объектов граждан без привлечения их средств до границ земельных участков, — прокомментировал глава региона.

А следом добавил, что в качестве инструментов финансирования можно рассматривать возможность привлечения кредитных средств на основе льготных параметров их возврата и инфраструктурные облигации для единого оператора. А также Глеб Никитин обратил внимание на тот факт, что для повышения качества и уровня жизни населения в регионе проводится большая работа по развитию газовых сетей и обеспечению возможности газификации потребителей.

— Особое внимание сосредоточено на решении проблемы газификации шести районов области, где жители много лет ждут газа как чуда. Местные отделения партии будут непосредственно подключены к оказанию содействия и мониторингу выполнения этой важнейшей социальной задачи через кадровый состав органов местного самоуправления и депутатский корпус представительных органов данных муниципальных образований, — резюмировал Глеб Никитин.

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